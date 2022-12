Elon Musk vient de faire le contraire de ce qu'il avait promis : épinglé par les internautes, il se défend

Un compte dérangeant pour Elon Musk ?

Dimanche dernier, Jack Sweeney, le créateur du compte ElonJet, a partagé une série de captures d'écran qui, selon lui, montrent que la responsable de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, aurait demandé "une VF forte" pour son compte. "VF" signifie "filtrage de la visibilité" : son objectif est essentiellement de réduire discrètement la visibilité des comptes en les rendant plus difficiles à trouver dans la recherche ou les suggestions. Cet outil, curieusement, est celui qui, selon Twitter Files, aurait été utilisé pour restreindre la portée de divers comptes de haut niveau dans le passé.

>> Ce tweet d'Elon Musk pourrait lui coûter 1 milliard de dollars ! Ça fait cher la blague <<

Rappelons que, par le passé, Elon Musk avait proposé au jeune étudiant de l'Université de Floride la somme 5000 dollars pour qu'il arrête d'exhiber les mouvements de son jet, une offre qu'il ne trouvait pas vraiment tentante . "Je n'ai jamais voulu que cela crée un problème de sécurité", avait déclaré Sweeney à l'époque. Mais le filtrage de la visibilité n'aurait été que le prélude à une mesure encore plus drastique. Le compte ElonJet est désormais "définitivement suspendu". Une question est donc apparue : qu'adviendra-t-il des autres comptes de Jack Sweeney qui suivent les vols de personnalités comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Donald Trump et Jeff Bezos ?

Elon Musk se défend... et banni aussi des journaliste

Plusieurs heures après que Twitter a suspendu le compte ElonJet, Elon Musk a annoncé que "tout compte fournissant des informations de localisation en temps réel sur toute personne sera suspendu". L'homme d'affaires a également déclaré que le comportement de ces types de comptes correspond à "une violation de la sécurité physique".

Mais le boss de Twitter est encore dans la ligne de mire du web. Selon la presse, Twitter aurait suspendu ou banni plusieurs journalistes, notamment de CNN, de Washington Post ou du New York Times, qui avaient récemment publié un article concernant la suspension du compte sur son jet privé. "Me critiquer toute la journée n'est pas un problème mais donner ma localisation en temps réel et mettre ma famille en danger en est un" a-t-il tweeté pour se défendre.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.