Elite saison 6 : alcool, tournage XXL et coordinatrice d'intimité, dans les coulisses des scènes de sexe de la série

Depuis la première saison, Elite nous a habitué aux scènes intimes, parfois très explicites. Au fil des années, les choses ont évolué dans les coulisses de la série et les acteurs sont désormais accompagnés par une coordinatrice d'intimité. Selon eux, les scènes de sexe sont même plutôt simples à tourner, même si elles peuvent parfois demander beaucoup de travail.

Chacun sa technique pour se préparer aux scènes intimes

Tourner nu, ce n'est pas simple pour tout le monde. Si certains acteurs n'ont pas trop de problème, se déshabiller devant les caméras pour la première fois peut être une épreuve. Ce fut le cas pour Valentina Zenere alias Isadora dans la saison 5. Lors d'une récente interview pour l'émission El Hormiguero sur Antena 3 en Espagne, l'actrice argentine a dévoilé sa technique improbable pour sa première scène de sexe : boire ! "Je me suis saoulée" a-t-elle plaisanté, expliquant avoir bu "deux verres de trop". Sauf que ce n'est pas passé inaperçu chez l'équipe. "Ils l'ont remarqué, mais ça n'était pas si mal parce que ça allait bien avec la scène. Je n'ai pas beaucoup vu cette séquence parce que j'en ai honte" a-t-elle expliqué.

Pas de contact entre les parties intimes

Comme dans toute scène de sexe simulée, les acteurs sont protégés lors du tournage. S'ils apparaissent nus, leurs parties intimes n'entrent jamais en contact, comme l'a rappelé Valentina Zèbre. "On a une protection pour qu'il n'y ait pas de contact physique" confie-t-elle. C'est pareil pour les scènes de sexe de Bridgerton, comme l'avait expliqué Jonathan Bailey alias Anthony il y a quelques mois.

>> 7 films dans lesquels les acteurs couchent vraiment ensemble, sans simulation <<

Des tournages très longs (et pas sexy du tout)

Tourner une scène de sexe, ça prend beaucoup plus de temps qu'une scène classique. Manu Rios (Patrick) et André Lamoglia (Ivan) ont par exemple dû tourner toute une nuit pour la première fois de leurs personnages dans la saison 5. "D'habitude, on tourne quatre séquences par jour. Ce jour là, on a passé toute la journée sur la scène" explique André Lamoglia à Formula TV. Et ce genre de scène est loin de les mettre dans l'ambiance. "Tourner ce genre de scène, c'est tout sauf sexuel" rappelle Manu Rios.

L'importance de la coordinatrice d'intimité

Pour toutes ces scènes intimes, les acteurs sont désormais entourés d'une coordinatrice d'intimité. Un rôle essentiel pour la préparation de toutes ces scènes intimes. "Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on touche certaines parties de leur corps. Le rôle du coordinateur d'intimité dans ce cas est que l'acteur ou l'actrice se sente à l'aise à tout moment et soit écouté pour prendre des décisions avant la scène de sexe qui va être tournée" explique Manu Rios à Sensaciné.

Et Carla Diaz (Ari) d'ajouter : "Cela vous donne beaucoup de tranquillité d'esprit, d'avoir quelqu'un qui est tout le temps sur le plateau pour s'assurer que vous êtes à l'aise dans ce type de séquences. (...) Je pense que c'est bien d'avoir une personne exclusivement dédiée à cela (...) Quelqu'un à qui tu peux dire tout ce que tu peux ressentir. Au final, on est à l'aise et on sait qu'on peut lui parler et tout dire vous détend davantage. Et ça rend la séquence meilleure parce qu'on est plus calme"