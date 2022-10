7 films dans lesquels les acteurs couchent vraiment ensemble, sans simulation

Si ce ne sont pas les scènes de sexe qui manquent au cinéma, il est quand même beaucoup plus rares que les acteurs qui participent au tournage couchent réellement ensemble. Et pourtant, c'est bien arrivé et on ne parle pas de films porno. De Gaspar Noé à Lars Von Trier, voici 7 long-métrages qui ont fait polémique pour leurs scènes de sexe réelles.

Que ce soit dans un film d'horreur, dans une comédie ou une comédie romantique, le sexe est presque toujours présent à l'écran, la plupart du temps, à travers des simulations dans des scènes très bien réalisées. Cependant, dans certaines situations, les choses ne se font pas ainsi : certaines des stars ont réellement accompli un acte sexuel sur le plateau. La preuve en sept films : Love (2015) Film controversé du réalisateur Gaspar Noé, Love a choqué tout le monde lors de sa première projection au Festival de Cannes en 2015. Connu pour d'autres productions intenses comme Irréversible et Climax, le réalisateur a envisagé ce projet comme "un film qui transmet vraiment les sentiments du sexe", montrant la "dimension organique de l'amour". Pour ses scènes non-simulées, le cinéaste s'est appuyé sur Karl Glusman et Aomi Muyock.

Nymphomaniac (2014) Réalisateur tout aussi controversé ? Lars Von Trier. Le cinéaste danois qui avait dérapé sur Hitler à Cannes en 2011 est à l'origine des longs métrages Nymphomaniac - Volume 1 et Nymphomaniac - Volume 2, qui comme son nom l'indique, raconte l'histoire d'une femme accro au sexe. Des films au casting quatre étoiles puisqu'on y retrouve Uma Thurman, Willem Dafoe, Shia LaBeouf et Charlotte Gainsbourg, notamment. Pour ces films, ce ne sont pas les vrais acteurs qui ont tourné leurs scènes de sexe mais des doublures.

Mektoub, my love : intermezzo (2019) Réalisé par Abdellatif Kechiche, Mektoub, my love: intermezzo avait créé la polémique lors de sa présentation au Festival de Cannes en 2019. Le film n'et d'ailleurs jamais sorti au cinéma ! Lors de sa projection lors du célèbre festival, de nombreux spectateurs avaient quitté la salle à cause des scènes très crues, à la limite de la pornographie. Le long métrage contenait notamment une scène non simulée de cunnilingus d'une durée de 13 minutes. >> Ces stars qui ont utilisé (ou pas) des doublures pour des scènes de nu << Antichrist (2009) Autre film de Lars Von Trier mettant en scène Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe, Antichrist présente l'histoire d'un couple dévasté par la mort de son fils. Au milieu de toute cette douleur, une scène de sexe emblématique est présente, tournée elle aussi par des doublures. Le visa d'exploitation du film, d'abord accordé, a été annulé suite à une plainte de plusieurs associations en France.

9 Songs (2005) Considéré par certains comme un film pornographique, 9 Songs raconte l'histoire d'un couple qui profite de la vie en allant à des concerts de rock... et en faisant l'amour ensuite. Avec la présence des acteurs Kieran O'Brien et Margo Stilley, le long métrage a quand même pu sortir au cinéma malgré ses nombreuses scènes de sexe non simulées, tournées réellement par les deux acteurs.

Caligula (1979) Véritable classique du cinéma, Caligula n'est pas considéré comme un film porno en raison du célèbre casting que l'on peut y retrouver : Malcolm McDowell, Peter O'Toole et Helen Mirren. Long métrage érotique et historique réalisé par Tinto Brass, Giancarlo Lui et Bob Guccione, raconte l'histoire de l'empereur tyran de l'Empire romain, Caligula, avec des scènes explicites, tournées par des playmates qui étaient figurantes.

Brown Bunny (2004) Qualifié par un critique de "pire film de l'histoire du Festival de Cannes", Brown Bunny est un long métrage du réalisateur Vincent Gallo racontant l'histoire d'un motard qui tente d'oublier l'amour de sa vie. Le film met en scène une scène de sexe entre le réalisateur lui-même et l'actrice Chloë Sevigny, plus particulièrement une scène de fellation.