Elite saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie et un teaser intriguant

Et avec ça, Netflix a aussi posté un teaser vidéo de la saison 5 d'Elite. Une vidéo sexy, tournée comme un clip où on retrouve les personnages en train de se déhancher et de se rapprocher. Les images montrent en effet une grande fête avec Samuel et Ari qui s'affichent proches et complices, Phillipe qui se rapproche d'une autre fille sous les yeux de Cayetana, ou encore Rebeka qui danse avec d'autres filles que Mencia.

Samuel, Omar, Cayetana, Rebeka, Ari... Les élèves de Las Encinas sont de retour

Dans le teaser vidéo dévoilé avec la date de sortie, on retrouve les acteurs Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeka), Martina Cariddi (Mencia), Carla Díaz (Ari), Manu Rios (Patrick) et Pol Granch (Phillipe). Sans oublier les nouveaux acteurs de la saison 5 d'Elite qui sont aussi présents dans la vidéo : André Lamoglia et Valentina Zenere.

En revanche Miguel Bernardeau (Guzmán) avait confirmé son départ, tout comme Arón Piper (Ander) qui avait confirmé qu'il partait, et ils sont bien absents de la vidéo. Ils ont ainsi rejoint la liste des acteurs qui ont quitté le casting d'Elite comme Maria Pedraza (Marina), Miguel Herrán (Christian), Jaime Lorente (Nano), Danna Paola (Lu), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) et Jorge Lopez (Valerio).