Elite saison 5 : désir, excès, clashs et meurtre, voici la bande-annonce

La date de sortie est déjà cochée dans l'agenda de tous les fans : c'est le 8 avril 2022 que la saison 5 de Elite débarquera sur Netflix. Et si la suite de la série ne sera composée que de huit épisodes, on peut se rassurer : cette faible quantité n'empêchera pas la fiction espagnole de continuer à nous en mettre plein les yeux et à nous offrir des séquences mémorables.

Sexe, clash et meurtre... une saison 5 classique pour Elite

Comme on peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce dévoilée par la plateforme de streaming, cette saison 5 - qui débutera après la fête du Nouvel An de Philippe, sera marquée par quatre mots clés : "Désir, Excès, Rédemption, Rébellion". Un programme excitant et qui ne devrait en rien nous décevoir.

Au regard de ces premières images, ce sont effectivement les désirs et les excès de nos ados préférés qui devraient prédominer cette année. Alors que le nouvel élève Iván (André Lamoglia) - présenté comme le fils d'une star du football, se liera intensément à Patrick joué par Manu Rios (oui, ça va encore coucher un peu partout au lycée), la vidéo nous promet également de nombreux clashs et de nouvelles rivalités qui devraient mettre à mal les relations habituelles des personnages (on pense notamment au futur triangle Isadora, Phillipe von Triesenberg et Cayetan).

Enfin, sans grande surprise, le meurtre d'Armando sera bien évidemment au centre des intrigues. Si Guzman ne sera plus présent à l'écran, cette terrible affaire devrait en revanche voir Samuel, mais également Rebeca, traverser différentes crises bouleversantes. Les happy ending ? C'est pas pour tout de suite...