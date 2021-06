Elite saison 4 : ce couple ne pourra JAMAIS se former selon les acteurs

Dans la saison 4 d'Elite, les élèves de Las Encinas étaient plus chauds que jamais. En plus des nombreuses scènes de sexe qui n'ont pas du tout stressé les acteurs, de nouveaux duos se sont formés. A tel point qu'on a presque l'impression que tout le monde a couché avec tout le monde (faites notre quiz pour savoir si vous vous souvenez de qui a pécho qui dans Elite). Mais certains couples sont complètement impossibles... selon les stars de la série.

Ces deux personnages ne seront jamais en couple dans Elite

Carla/Samuel, Carla/Polo/Christian, Guzman/Lu, Lu/Valerio, Guzman/Nadia, Ander/Omar... on ne compte plus les couples qui se sont formés dans Elite depuis ses débuts. Et la saison 4 n'était plus calme côté love. Le duo Ander (Aron Piper) / Omar (Omar Ayuso) a été bouleversé par l'arrivée de Patrick (Manu Rios), Samuel (Itzan Escamilla) et Guzman (Miguel Bernardeau) se sont disputés Ari (Carla Diaz), Rebeka (Claudia Salas) a craqué pour Mencia (Martina Cariddi) et Cayetana (Georgina Amoros) a eu une relation toxique avec Philippe (Pol Granch). Bref, il y a encore eu de l'action (et sans doublure pour les scènes de sexe !).

Avec tout ça, on se demande ce que les scénaristes pourraient encore inventer en matière de couple. Les acteurs d'Elite, eux, ont une idée sur le duo que vous ne verrez jamais à l'écran. Interrogés par Sensacine, Manu Rio et Aron Piper ont dévoilé quel couple est impossible selon eux et il s'agit de... Omar et Guzman !