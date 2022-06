Eddy (Mariés au premier regard 2022) en couple depuis son divorce avec Jennifer ? Sa grande annonce

Le bilan de Mariés au premier regard 2022 est plus que mitigé. Parmi les 7 couples formés par les experts, seuls deux sont toujours d'actualité : Bruno et Alicia et Pauline et Damien. Tous les autres ont décidé de se séparer après la fin du tournage, comme on l'a découvert lors du bilan final qui nous a encore bien fait rire. Si Eddy et Jennifer avaient choqué les téléspectateurs en annonçant qu'ils souhaitaient rester mariés à la fin du tournage, ils ont finalement décidé de divorcer un mois plus tard. Une séparation qui ne s'est pas mal terminée puisqu'ils se sont rapprochés depuis mais seulement amicalement.

Eddy en couple depuis MAPR

Et pour cause, comme le dévoile Eddy dans une interview pour Télé Loisirs, il est aujourd'hui de nouveau en couple ! Une relation quand même assez récente. "Depuis peu, j'ai retrouvé quelqu'un. Ça me fait du bien." a-t-il déclaré, expliquant qu'il a évoqué cette nouvelle relation avec Jennifer. Au sujet de sa nouvelle chérie, le candidat de Mariés au premier regard 2022 explique qu'elle était une amie avant que leurs sentiments ne grandissent. "On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tout les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène." a-t-il déclaré.

"J'ai énormément de respect pour Jennifer"

Après une période de tensions, Eddy et Jennifer ont donc aujourd'hui fait la paix et restent de bons amis. "On s'entend super bien. J'ai énormément de respect pour elle. (...) Je ne veux pas de mal à Jennifer, je veux que l'on reste en contact. (...) On s'entend très bien, on rigole énormément. Si ça avait dû matcher entre nous, ça aurait matché avant. Peu importe ses blocages, si j'avais été la bonne personne, ils auraient disparu." a-t-il déclaré.