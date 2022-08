Eddy (Mariés au premier regard 2022) : bye-bye Jennifer, il présente sa nouvelle chérie

Eddy fait partie des nombreux candidats de Mariés au premier regard 2022 à avoir terminé l'expérience célibataire. En effet, le bilan de la saison est loin d'être exceptionnel et seulement deux couples sur sept existent encore aujourd'hui.

Le ch'tis avait pourtant eu un réel coup de coeur pour sa future femme Jennifer. Mais malheureusement, cela n'a pas été réciproque et la jeune mariée s'est montrée particulièrement distante avec lui. Elle a d'ailleurs refusé de dormir avec lui, ce qui a beaucoup déçu Eddy. Après avoir quand même tenté le coup, les deux jeunes mariés ont finalement pris la décision de divorcer.

Eddy trouve l'amour...

Un mal pour un bien pour Eddy puisqu'il a trouvé l'amour après l'expérience avec une femme qu'il connaissait déjà avant. "Depuis peu, j'ai retrouvé quelqu'un. Ça me fait du bien (...) On est partis en voyage ensemble. Il ne s'été jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tous les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène" avait-il déclaré, en juin 2022, dans une interview accordée à Télé-Loisirs.

... et présente sa nouvelle chérie

Et visiblement, ce "début" de relation semble durer, puisque les deux amoureux sont toujours ensemble aujourd'hui ! Ce Lundi 8 août 2022, celui qui a mis les choses au clair concernant les proches de Jennifer, s'est affiché auprès de sa chérie en story Instagram.