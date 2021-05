Dynastie saison 4 : une actrice de Pretty Little Liars au casting !

La saison 3 de Dynastie ne s'est pas terminée comme prévu puisqu'elle s'est retrouvée avec deux épisodes en moins à cause de la crise sanitaire : les épisodes 21 et 22 n'ont pas pu être montés. Les fans sont donc restés sur leur faim avec l'enterrement de vie de jeune fille version Very Bad Trip de Fallon lors duquel Sam a épousé un stripteaseur du nom de Scorpio. Cette saison 3 devait s'arrêter sur le mariage de Liam et Fallon, mais pas de panique, ce grand événement a été mis de côté pour la saison 4, prévue pour le 7 mai sur la CW et Netflix.

Kara Royster au casting de Dynastie saison 4

De nouveaux acteurs sont attendus au programme, tels que Luke Cook (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) et Kara Royster, connue pour son rôle d'Yvonne dans Pretty Little Liars et vue aussi dans Faking It, KC Undercover, Supernatural et bientôt dans Jupiter's Legacy.

Dans la saison 4 de Dynastie, l'actrice interprétera Eva, "la nouvelle assistante et nouvelle protégée de Fallon, fraîchement diplômée de la la Wharton Business School, douce, intelligente et gentille", mais l'est-elle vraiment ? Fallon (Elizabeth Gillies) se posera rapidement des questions sur Eva et se demandera si elle n'a pas postulé à ce poste pour simplement créer des problèmes au sein de la famille Carrington.