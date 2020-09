Elizabeth Gillies (Dynastie) mariée à Michael Corcoran : elle dévoile des photos de la cérémonie 💍

L'actrice raconte la demande en fiançailles de Michael Corcoran

Elizabeth Gillies et Michael Corcoran ont accepté de partager leur mariage, qui devait à l'origine se dérouler le 25 avril, avec Vogue Weddings et d'en dire plus sur la demande en fiançailles. Celle qui se fait surnommer Liz a expliqué que tout s'est passé dans leur nouvelle maison à Atlanta, où ils ont emménage après que Dynastie a été renouvelée pour une saison 3 : "Quand nous sommes arrivés là-bas, il m'a directement emmenée dans le jardin. Je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait. Tout d'un coup, il avait le genou par terre et était en train de faire sa demande. J'étais hyper surprise. C'était parfait."

Elizabeth Gillies a ensuite raconté une petite anecdote sur son histoire avec le musicien et compositeur, qu'elle connaît depuis plusieurs années : "Avant de sortir avec lui, j'avais un énorme crush pour lui, mais je la jouais cool." L'actrice est finalement arrivée à ses fins !