Dylan Del Rey en fauteuil roulant après un accident : le YouTubeur raconte ce qui s'est passé

Le YouTubeur se confie sur son hospitalisation

Une fois par terre, Dylan Del Rey s'est relevé et a repris son trajet malgré la douleur. "Je me rends compte que la douleur que j'ai à la hanche n'est pas normale" a-t-il avoué, se sentant alors "complètement épuisé" et "au bord de l'évanouissement". "Sur les 100 derniers mètres je me suis mis à hurler tellement je souffrais" a-t-il même confié. Arrivé chez lui, il a rampé et s'est couché au lit avant de s'endormir de suite. La star de YouTube s'est réveillé 5 heures après avec "des douleurs que j'avais jamais ressenti de ma vie" : "Je ne pouvais littéralement plus bouger le côté gauche de mon corps".

Celui qui jouait les X-Men avec Tim et Le Latte Chaud sur YouTube a donc appelé une ambulance qui a fini par l'emmener à l'hôpital. Le verdict tombe alors après des examens : il a une fracture à l'épaule et une fracture d'un os logé entre le bassin et la hanche. Du coup, il doit resté hospitalisé plus de 6 jours. Pendant son hospitalisation, Dylan Del Rey s'est fait un ami de 83 ans, Eugène. Depuis sorti de l'hôpital, il est en fauteuil roulant et reste en convalescence chez sa mère car il a besoin de quelqu'un. Morale de cette histoire ? Il a confirmé que "même si vous avez l'impression d'avoir l'air con avec un casque, ça peut clairement vous sauver la vie".