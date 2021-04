Dragon Ball Z : Shunsuke Kikuchi, le compositeur historique de l'anime, est décédé

Le monde de l'animation japonaise est en deuil, il vient de perdre l'un de ses plus grands artistes musicaux. La nouvelle a été officialisée cette semaine, le célèbre compositeur Shunsuke Kikuchi est en effet décédé ce samedi 24 avril 2021 à l'âge de 89 ans, des suites d'une pneumonie.

Le compositeur culte des anime

Régulièrement comparé à Ennio Morricone (Le bon, la brute et le truand, Il était une fois en Amérique...), Shunsuke Kikuchi possédait un style à la fois inimitable et facilement reconnaissable, à l'origine des OST les plus puissantes et badass dans le monde des anime. Amateur des instruments à bois, à cuivre et aux percussions qu'il savait toujours manier intelligemment, il a permis aux histoires de Goldorak (1975), Albator 84 (1982) ou encore Dragon Ball Z (1989) de s'offrir un souffle épique et héroïque à la hauteur des personnages.

Très clairement, les combats de Son Goku n'auraient pas été aussi passionnants et spectaculaires sans cette musique d'ambiance capable d'instaurer une tension irrespirable à travers seulement quelques notes ou une énergie salvatrice à l'origine de tous les miracles. Même encore aujourd'hui, 30 ans après les débuts de Dragon Ball Z, les fans sont en mesure de siffler sa bande originale tant elle est devenue un personnage à part entière de l'anime.