Dragon Ball Super : Son Goku trop fort, a-t-il atteint ses limites ? Toyotaro se confie

Depuis les débuts de Dragon Ball en 1984, Goku n'a jamais cessé d'augmenter en puissance. A dire vrai, suite au reboot de la licence avec Dragon Ball Super, le personnage le plus badass de l'histoire des mangas a même atteint un tel niveau qu'il semble désormais "cheaté". Plus il se lance dans un combat et plus il se renforce, en atteste son récent affrontement avec Moro qu'il semble avoir survolé malgré les difficultés.

Goku, le combattant "parfait" dans Dragon Ball ?

Doit-on ainsi comprendre que le Saiyan est désormais le combattant ultime dans l'univers Dragon Ball ? Si le mangaka Toyotaro a confessé que cette évolution était logique, "Ça ne serait pas DB si tout le monde ne devenait pas plus fort", tandis que Victory Uchida - son éditeur, a révélé que Goku, à la fin de cet arc face à Moro, avait effectivement pu atteindre un niveau "parfait", l'auteur a tenu à rassurer les fans : la perfection n'a pas réellement de sens dans ce monde.

A l'heure actuelle, Goku fait donc face à Granolah, déjà décrit comme le héros le plus puissant de l'univers. Une description qui peut faire sourire au premier abord, mais qui était importante pour le mangaka afin de permettre à l'histoire de garder un intérêt, "Normalement, aller au-delà [de la perfection] est assez difficile. C'est pourquoi, dans la première moitié du tome 16, nous avons montré qu'il y avait vraiment un niveau de perfection au-delà de la perfection."

Encore de la place pour évoluer

De fait, si vous trouvez déjà Goku surpuissant, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Selon Uchida, le héros est loin d'être à son maximum, "Il y a encore beaucoup de place pour grandir". Et sans surprise, cela passera pour le père de Gohan par des affrontements avec certains personnages emblématiques. "Oui, il y en a encore plus pour Goku. Devant lui il y a Whis, Beerus, Broly. Et aussi le Great Priest" a rappelé Toyotaro.

Bref, préparez-vous, une nouvelle couleur de cheveux pour Goku est logiquement à prévoir d'ici quelques mois/années. Ça tombe bien, un nouveau film d'animation intitulé Super-Héros est justement attendu au cinéma l'an prochain et serait l'occasion idéale pour mettre en scène une telle transformation.