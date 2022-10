Dragon Ball Super de retour en anime ? Grosse nouvelle à venir pour la saison 2

Après le carton de Broly en 2018, Dragon Ball Super : Super-Héros - le 21ème film de la saga, a connu un énorme succès dans les salles obscures cette année. Un constat qui n'est en rien surprenant tant la licence continue de passionner le public, mais qui a néanmoins dû être vécu comme un véritable soulagement par les équipes de la Toei.

En juin dernier, Akio Iyoku (producteur de la franchise) avait en effet profité d'une interview accordée à V-Jump pour déclarer, "Dragon Ball Super : Super Hero est un film qui n'a pas uniquement été pensé pour le Japon, mais pour le monde entier". L'intérêt ? Renforcer la marque pour la suite des événements. "A la question, 'Que va-t-il se passer après ?', et bien je vais vous le dire : un nouveau projet est déjà en préparation, avait-il expliqué. Le film Dragon Ball Super : Super Hero nous a pris 5 ans à faire, alors il n'y a rien de plus normal pour nous que d'être déjà en train de travailler sur ce qui arrivera ensuite."

Un nouvel anime Dragon Ball Super bientôt annoncé ?

Et c'est une nouvelle qui devrait faire le bonheur de tous les fans : cette fois, après des années d'attente et d'espoir, c'est sous la forme d'un anime que Dragon Ball Super devrait se poursuivre sur nos écrans. Selon la nouvelle rumeur du moment, propulsée notamment par des comptes Twitter suivis et supposément sérieux dans le milieu, "Il est actuellement programmé une annonce concernant un nouvel anime hebdomadaire Dragon Ball d'ici la fin du mois de novembre / début du mois de décembre 2022".

Toutefois, attention. Si l'information semble crédible (diverses sources concordantes), il est trop tôt pour savoir quel type de projet sera réellement confirmé, et quelle histoire sera mise en scène. D'après le compte @dbs2019, personne ne serait encore en mesure d'annoncer le medium prévu, que ce soit "un web-anime, un anime pour la télé ou encore une vraie suite à la série qui était en cours".

Malgré tout, étant donné que la branche Dragon Ball Super est plutôt appréciée du public et que le manga de Toyotarō est toujours en cours, on n'imagine pas la Toei partir sur autre chose qu'une suite à l'anime qui s'est arrêté brutalement en 2018.

Quel avenir pour le manga ?

Pour rappel, l'anime Dragon Ball Super n'est pas le seul projet en attente du côté des fans. Depuis le mois d'août et la publication du chapitre 87, c'est également le manga signé Toyotarō qui est en pause. Et comme l'a confirmé Victory Uchida (rédacteur en chef du V-Jump) cette semaine, si celui-ci n'a pas été annulé en secret, aucun retour n'est cependant à l'ordre du jour.

En cause ? Le mangaka - qui travaille sous la supervision ponctuelle d'Akira Toriyama, a décidé de prendre du temps pour lui afin de réfléchir au nouvel arc. Et visiblement, après l'intrigue autour de Granola, l'inspiration mettrait du temps à arriver et le chapitre 88 pourrait donc ne pas être publié avant 2023. Courage...