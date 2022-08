Dormir toute la nuit avec le ventilateur en marche semble être une bonne idée : en réalité, ce n'est pas si génial

Pourquoi dormir avec un ventilateur n'est pas une si bonne idée

L'une des fonctions que remplissent très bien les ventilateurs pour nous rafraîchir est d'aider à éliminer la sueur. La sueur est le moyen naturel de notre corps pour évacuer la chaleur. Le mécanisme est simple : la chaleur de notre corps est transférée à l'eau que nous sécrétons, et lorsque celle-ci s'évapore, elle dissipe également cet excès de température. Les ventilateurs peuvent faciliter ce processus (du moins si l'humidité est faible). Bien que l'effet des ventilateurs ne soit pas aussi prononcé que celui de la climatisation, dormir avec un ventilateur à proximité peut nous faire perdre non seulement notre sueur, mais aussi avoir des conséquences sur nos voies respiratoires en asséchant l'air. Cela peut provoquer des irritations au réveil.

Le deuxième problème que peut causer le fait de dormir avec l'un de ces appareils touche particulièrement les personnes allergiques. Les courants d'air générés par un ventilateur peuvent transporter avec eux des allergènes tels que la poussière (ou les acariens qui y sont associés), le pollen ou les cheveux. Les réactions allergiques peuvent varier, mais dans tous les cas, ils ne vous aideront pas à bien dormir.

>> "Vos cellules sont totalement pétées, c'est foutu" : pourquoi les coups de soleil sont bien plus dangereux qu'une simple brûlure <<

Malgré cela, les ventilateurs ont aussi leurs avantages. Le plus évident est qu'ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils nous refroidissent. Dormir est parfois une mission qui frise l'impossible quand la chaleur devient trop forte, et baisser la température de quelques degrés peut nous aider à mieux nous reposer. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de recourir à diverses stratégies pour refroidir l'atmosphère. Les ventilateurs ont un autre avantage auquel vous n'aviez peut-être pas pensé : le bruit. Le bruit des pales d'un ventilateur peut nous aider à nous endormir car c'est un bruit doux et monotone capable de masquer d'autres bruits plus gênants et peut, en général, induire le sommeil.

Comment faire si vous voulez quand même l'utiliser la nuit ?

Il existe des moyens de tirer le meilleur parti des ventilateurs tout en minimisant leur impact négatif. Le premier moyen est d'éviter le flux d'air direct. Placer le ventilateur à une certaine distance de nous et le faire osciller peut nous y aider. N'oubliez pas que le ventilateur, en brassant l'air, permet à l'air plus chaud et plus léger de monter vers le haut de la pièce et à l'air plus frais de descendre.

>> La climatisation est un problème énergétique et environnemental majeur : Bill Gates tente de changer ça <<

Pour éviter le problème lié à l'air sec rejeté, il suffit de maintenir un certain niveau d'humidité. Attention cependant à ne pas trop humidifier la pièce : à des températures et une humidité élevées, le ventilateur ne sera pas en mesure d'avoir un effet positif sur vous. Afin que le ventilateur ne soit pas un nid à allergènes, il est préférable d'éviter qu'ils ne s'accumulent. Il est donc fortement recommandé de maintenir l'appareil propre. Enfin, il ne faut pas oublier de régler la minuterie pour éteindre le ventilateur afin qu'il ne tourne pas toute la nuit.

Il est probable qu'un ventilateur seul ne pourra pas nous garder au frais face aux vagues de chaleur actuelles. C'est pourquoi il est essentiel de connaître d'autres astuces pour maintenir une température vivable. Saviez-vous par exemple qu'une bonne ventilation dans notre maison est essentielle ? Ou bien que certains textiles nous permettent de dissiper davantage de chaleur ? Sans parler du fait qu'il est toujours important de s'hydrater ! Des astuces simples qui vous aideront à passer de meilleures nuits !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.