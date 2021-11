Dopesick : faut-il regarder la mini-série de Disney+, pas faite pour les hypocondriaques ?

Alors que la période des films et téléfilms de Noël est bel et bien lancée, Disney+ ne se met pas que dans l'ambiance des Fêtes en ce début novembre. Si la plateforme va mettre en ligne le reboot de Maman j'ai râté l'avion, elle dévoile aussi une nouvelle série dont on ne devrait pas sortir indemne. Diffusée sur Hulu depuis octobre, Dopesick raconte l'une des crises qui a marqué les Etats-Unis : celle de l'OxyContin. Ce médicament antidouleur vendu comme un traitement miracle et sans addiction par une entreprise pharmaceutique malhonnête a causé de nombreuses overdoses mortelles outre-Atlantique.

Les infos

Créée par Danny Strong (scénariste des derniers volets de la saga Hunger Games et co-créateur de la série Empire).

Avec au casting Michael Keaton, Will Poulter, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Michael Stuhlbarg et Peter Sarsgaard.

6 épisodes d'environ 1h.

Dispo sur Disney+, deux épisodes en ligne le 12 novembre puis un épisode par semaine.

Le pitch

A la fin des années 90, Richard Sackler a une idée pour renflouer les caisses du laboratoire Purdue Pharma : lancer un opiacé "miracle" qui ne rend pas addict celui qui le prend. A grand renfort de publicité et de démarchage, l'OxyContin séduit médecins et patients lors de son lancement. Mais ils sont loin de se douter que ce médicament est en réalité mortel... et addictif.