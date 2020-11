Donald Trump ou Joe Biden : où en est-on dans les résultats de l'élection présidentielle américaine ?

Ce mardi 3 novembre, les Américains votaient pour élire le 46ème Président des Etats-Unis et on vous l'a expliqué, cette élection est bien différente de ce qu'on a l'habitude de vivre en France. En effet, les Américains votent au scrutin universel indirect, c'est-à-dire qu'ils élisent d'abord des grands électeurs qui, ensuite, ont pour mission d'élire le Président. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... Comme on pouvait s'y attendre, c'est pour l'instant très serré... et tendu !

Joe Biden a une (très) courte avance

Ce mercredi 4 novembre au matin, c'est Joe Biden qui avait une très courte avance sur Donald Trump. Pour remporter l'élection, il faut compter 270 grands électeurs (sur 538). A 9h ce matin, le candidat démocrate compte 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. L'actuel président a remporté plusieurs "swing states" (si vous ne comprenez pas ce mot, rendez-vous sur notre article où on vous explique l'élection américaine) dont le Texas et la Floride tandis que Joe Biden a remporté notamment l'Etat de Californie et l'Arizona. Dix Etats n'ont toujours pas livré leurs résultats et les décomptes ont été interrompu dans certains endroits pour la nuit.