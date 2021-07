Dita Istrefi agressée par son ex et défigurée : "Comment on peut faire cela à une femme ?"

Aujourd'hui, elle ne compte pas en rester là : "Je ne baisserai jamais les bras. C'est le genre de choses qui me rend tellement plus forte (...) Cette personne là aurait rêvé que j'arrête de poster et je ne le ferai jamais. Je resterai forte quoiqu'il arrive, même avec le visage défiguré. J'en ai rien à fo*tre", a confié Dita en story sur Instagram. On lui souhaite un bon rétablissement et plein de courage !

Si vous êtes une femme victime de violences ou témoin, vous pouvez contacter le 3919, un numéro gratuit et anonyme (accessible 24h/24 du lundi au vendredi, et les samedi et dimanche de 9h à 18h).