District Z : une saison 2 en préparation malgré la mise en demeure de Fort Boyard ?

Qui aurait cru que la nouvelle émission d'Arthur, District Z, créerait autant la polémique ? Dès son premier numéro, diffusé sur TF1, le show a été accusé de copier Fort Boyard : de nombreux internautes ont repéré de grosses ressemblances comme le même nombre de membres dans les équipes, les pass (équivalent aux clés) ou encore des jeux similaires. Surpris par ces retours négatifs, le producteur a demandé "une analyse poussée des interactions sur Twitter".

Des audiences en baisse, mais...

Résultat ? 400 faux comptes Twitter "créés de toutes pièces pour imposer un avis négatif" ont été découverts suite à cette analyse. Arthur a alors décidé saisir la justice pour dénoncer ce "dénigrement", ce "sabotage" et cette "manipulation" : "Une série de plaintes est à l'étude pour diffusion de fausses informations ou usurpation d'identité", a confié Le Parisien.

Malgré ces problèmes, TF1 et l'équipe de l'animateur savourent les bonnes audiences de District Z, même si elles ont considérablement baissé entre le 11 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 : elles sont passées de 5,36 millions téléspectateurs à 2,72 millions.

une saison 2 "assez bien partie" ?

Pas de panique pour la production puisqu'une saison 2 de l'émission de zombies est déjà envisagée : "Arthur a créé un programme remarquable, qui est en passe d'être exporté à l'étranger (...) On a démarré extrêmement haut, et on reste à des niveaux élevés. Et pour vous dire si l'on pense que c'est un échec, ça veut dire qu'on est masochiste, parce qu'on est en train très probablement de préparer une seconde saison", a expliqué Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1 à Europe 1.

Il a ensuite avoué : "Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une chaîne qui vit de la publicité. C'est une émission qui marche très bien sur les cibles jeunes et publicitaires. District Z est une satisfaction pour nous (...) On va attendre évidemment les résultats de l'audience de vendredi, mais je peux vous dire que c'est assez bien parti pour une saison 2." Une décision assez risquée, après la mise en demeure envoyée par la production de Fort Boyard, vous pensez ?