Disparu à jamais : le roman de Harlan Coben devient la nouvelle série française de Netflix

En 2018, l'écrivain Harlan Coben a signé un juteux deal avec Netflix pour l'adaptation de 14 de ses romans en séries ou films. Le 12 juin dernier, la plateforme mettait en ligne celle de Dans les bois, série polonaise en six épisodes. Une autre est en préparation actuellement : l'adaptation du roman Innocent, publié en 2005 et qui est en tournage en Espagne.

Disparu à jamais adapté en France

Après Ne le dis à personne (sorti au cinéma en 2006) et les séries Une chance de trop et Juste un regard, Harlan Coben collabore de nouveau avec des Français pour la série Disparu à jamais, prochaine production française de Netflix. La série en 5 épisodes de 50 minutes est prévue pour 2021 sur la plateforme. Publié en 2002, Disparu à jamais raconte l'histoire de Guillaume (Will dans le roman). Dix ans plus tôt, il a perdu son premier amour, Sonia, et son frère, Fred. Quand sa nouvelle compagne, Judith, disparaît pendant les funérailles de sa mère, il va devoir affronter tout ce que lui ont caché ses proches pour la retrouver.

Au casting, on retrouvera Finnegan Oldfield (Les Cowboys, Marvin ou la Belle Education) dans le rôle principal, Garance Marillier (Grave) dans le celui de Sonia, Nicolas Duvauchelle (récemment vu dans Balle perdue sur Netflix) pour incarner Fred et Nailia Harzoune (Patients) pour jouer Judith. Le tournage de la série débutera en septembre prochain.