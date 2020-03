Disney+ : pourquoi la plateforme doit ouvrir maintenant pour nous aider durant le confinement

Une bonne ration de Simpson

Qui dit confinement dit forcément risque de tourner en rond. Alors certes, il sera facile de s'occuper durant les premiers jours, mais dans le cas où la situation serait amenée à perdurer de nombreuses semaines, on risquerait rapidement d'être à court d'idées. Bonne nouvelle, Disney+ l'a annoncé, à son arrivée en France la plateforme offrira l'accès à plus de 600 épisodes de la série Les Simpson.

Autrement dit, 600 x 20 minutes - la durée moyenne d'un épisode = 12 000 minutes, soit 200 heures, soit 8 jours NON STOP d'aventures en compagnie d'Homer et sa famille. Si avec ça on n'arrive pas à attendre tranquillement que le coronavirus se lasse et nous laisse tranquille... Binger Les Simpson sur le canapé, on a quand même déjà vu pire solution pour lutter contre un virus !