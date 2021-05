Des influenceurs dénoncent avoir été contactés pour critiquer le vaccin Pfizer contre un gros chèque

Un an et demi après le début de l'épidémie de Covid-19 dans le monde entier, le bout du tunnel commence (doucement) à apparaître. Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses campagnes de vaccination contre le virus sont enfin lancées dans différents pays afin de permettre à la population de se protéger contre cette maladie et de retrouver un semblant de vie normale.

Pourtant, alors que des vaccins différents sont désormais disponibles, il y en a un qui se retrouve aujourd'hui au centre d'une inquiétante polémique : le Pfizer-BioNTech. Rassurez-vous, celui-ci est sans danger et protège aussi bien que ses concurrents. Cependant, une agence de communication a secrètement tenté de tout faire pour le décrédibiliser ces derniers jours.

Des influenceurs contactés pour dénigrer un vaccin

De nombreux influenceurs français présents sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram) et les plateformes de vidéos (Youtube, Tik Tok) ont en effet tiré la sonnette d'alarme en affirmant avoir récemment été contactés afin de dire du mal de ce fameux vaccin. C'est notamment le cas de Léo Grasset (vulgarisateur sur la chaîne Dirty Biology), qui a révélé sur Twitter, "J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso."

Et il n'est pas le seul, l'internaute derrière le compte Twitter "Et ça se dit médecin" a lui aussi révélé avoir été démarché pour un tel partenariat, "Je viens de recevoir sur Instagram une demande de partenariat rémunéré genre 2000€ la story pour décrédibiliser le vaccin Pfizer-BioNTech (genre dire des effets indésirables graves, etc.)", tout comme le vidéaste Sami Ouladitto, "Une agence m'a contacté pour partager, en échange de rémunération, des articles qui décrédibilisent le vaccin pfizer, et de parler de son taux de mortalité. En gros ces gens là (je sais pas qui est derrière) payent des influenceurs/artistes pour faire de la propagande et de la désinformation".