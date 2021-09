Denis Brogniart (Koh Lanta, La Légende) : "Il y a des choses que je sais, mais que je ne révèle pas"

Comment Denis Brogniart est-il au courant de ce qu'il se passe sur le camp ?

L'aventure Koh Lanta, La Légende, déjà marquée par le départ de Freddy sur décision médicale, continue sur TF1 ! Alors que Cindy et Patrick retrouvent Karima et Ugo sur l'île des bannis, pour essayer de gagner une seconde chance (la chaîne a spoilé une info à ce sujet), les candidats encore en compétition s'affrontent sur des épreuves toujours plus intenses et physiques. De nouvelles stratégies se mettent aussi en place. Des stratégies établies sur le camp, mais qui arrivent jusqu'aux oreilles de Denis Brogniart.

Eh oui, même si le présentateur n'est pas présent sur l'île avec les aventuriers, il est quand même au courant de ce qu'il s'y passe pour mieux animer les épreuves et le conseil. C'est la production qui lui fait un débrief clair, net et précis : "J'ai quelques contact dans la prod. Je suis au quotidien avec Julien Magne (directeur des programmes ALP, ndlr). Il ne prend pas une décision sans qu'on en ait parlé, qu'on ait confronté nos idées et qu'on soit d'accord. C'est la force de ce programme et de mon ancienneté", a expliqué Denis Brogniart lors de la conférence de presse de Koh Lanta, La Légende.

"Ça, je peux m'en servir"

Il est donc parfois au courant des stratégies avant certain(e)s candidat(e)s. Denis Brogniart n'a bien évidemment pas le droit de spoiler quoique ce soit : "Il y a des choses que je sais pour que ça puisse éclairer ma lanterne, mais que je ne révèle pas car ce sont des stratégies individuelles. Si un(e) candidat(e) me dit en one to one qui il veut éliminer, je ne peux pas le révéler ça. En revanche, si au milieu de tout le monde, il/elle dit 'toi, je ne te supporte pas, ce soir, je vote contre toi', ça, je peux m'en servir car c'est dit à voix haute."