Demon Slayer : un nouveau projet d'anime en plus de la saison 2 ?

C'est officiel, le film Demon Slayer - Le train de l'infini est désormais n°1 au classement des plus gros succès au box-office au cinéma au Japon. En quelques mois seulement, ce film d'animation - qui fait directement suite à la saison 1 en adaptant l'arc "Train de l'infini" du manga signé Koyoharu Gotōge, a attiré plus de 24 millions de spectateurs en salles (un record d'autant plus remarquable en période de Covid-19) et engrangé près de 314 millions de dollars de recettes.

Encore plus de Demon Slayer à l'avenir ?

Et forcément, ce succès aussi fou qu'inattendu - malgré les nombreux records battus par le manga en 2020, n'est pas passé inaperçu. Alors qu'une saison 2 de l'anime est toujours en chantier et pourrait débarquer sur nos écrans d'ici le printemps 2021 (info à prendre au conditionnel tant la production semble toujours aussi chaotique), un autre projet serait également dans les cartons du studio Ufotable.

Selon de "nombreuses sources de l'anime" contactées par Nikkan Sports, le studio souhaiterait développer un projet inédit qui ferait suite à l'arc "Train de l'infini", mais en-dehors de l'histoire principale. A l'heure actuelle, très très peu de détails sont encore connus à ce sujet (on ne sait même pas si ce projet prendrait la forme d'un nouveau film ou d'une série animée), mais il devrait donc s'agir d'un spin-off censé être porté par d'autres personnages que Tanjirō et Nezuko.

Encore une fois, il s'agit d'une information à prendre avec des pincettes. Néanmoins, au regard de la hype autour du manga, du succès historique du récent film et donc de l'attente gigantesque des fans pour la suite de l'anime, voir un spin-off se préparer n'aurait rien d'étonnant. Même si le concept des spin-off est moins développé au Japon qu'aux USA quand une oeuvre principale est toujours en cours, on voit mal les producteurs passer à côté d'une telle occasion.