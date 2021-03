Demi Lovato : les 8 phrases chocs des premiers épisodes de son documentaire

Après 6 ans de sobriété, Demi Lovato a vécu une véritable descente aux enfers à l'été 2018. L'actrice et chanteuse révélée sur Disney Channel a été victime d'une overdose et a été transportée, inanimée, à l'hôpital. Depuis, elle s'est confiée plusieurs fois sur ce moment déterminant lors duquel elle a failli perdre la vie et a décidé de dire sa vérité dans son nouveau documentaire Demi Lovato : Dancing with the Devil.