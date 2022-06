Demain nous appartient : un nouveau bébé chez les Delcourt ? Une grande annonce dévoilée dans un extrait inédit

Une grande nouvelle du côté d'Anna et Karim

La vie est censée être plus belle au Mistral de Marseille, mais c'est bien à Sète que le bonheur devrait prochainement poser ses valises. Là où les scénaristes de Demain nous appartient ne sont jamais à court d'idées pour plonger leurs personnages dans des intrigues toutes plus sadiques et tragiques les unes que les autres, les prochains épisodes pourraient cette fois-ci ouvrir la porte à un peu de joie.

Ainsi, grâce au retour de Judith (Alice Varela) et à l'investissement de Chloé (Ingrid Chauvin), le projet ostréicole d'Alex (Alexandre Brasseur) va prochainement prendre une nouvelle dimension avec notamment l'achat d'un nouveau mas. Le début d'une nouvelle aventure après des mois de galères qui devrait redonner le sourire et le moral à tout le monde, et nous offrir quelques situations passionnantes. Mais ce n'est pas tout, la famille Delcourt devrait également se retrouver au centre d'une autre évolution encore plus folle et mignonne. Et cette fois-ci, c'est du côté d'Anna (Maud Baecker) que cela devrait se passer.

Un enfant en approche pour le couple ?

On le sait, à la suite de l'explosion causée par Ophélie Messy qui l'a envoyée à l'hôpital, la soeur de Chloé a vu ses rêves de maternité être brisés. Alors même que la jeune femme et Karim (Samy Gharbi), plus soudés que jamais, étaient enfin sur la même longueur d'ondes au sujet du futur de leur couple, les médecins ont récemment annoncé à Anna qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, la faute à de graves blessures subies près de son utérus. Un situation qui a logiquement été difficile à vivre pour l'héroïne, mais qui, surprise, ne marquera pas la fin de cette histoire.

Comme on peut cette fois-ci le découvrir dans un extrait inédit de Demain nous appartient (voir ici), Anna va au contraire profiter d'une réunion de famille pour annoncer une grande nouvelle à ses proches. "Puisque l'on est tous là à trinquer, j'en profite pour vous annoncer quelque chose. Karim et moi on a décidé d'adopter un enfant", peut-on ainsi l'entendre déclarer.

Une révélation qui fait immédiatement le bonheur de tout le monde, que ce soit Chloé, "Je suis tellement heureuse pour vous", Marianne, "Vous ferez des formidables parents" ou encore Judith, "J'ai trop hâte d'avoir une petite cousine ou un cousin", même si celle-ci ne garantie pas encore la présence d'un enfant dans les mois à venir. Anna le rappelle, cette envie n'est que le début de l'aventure, "On sait que ça va être très long et compliqué, mais on se sent prêts". Et quand on connait les scénaristes, on peut déjà s'attendre à une multitude de problèmes durant leurs parcours.

Notre théorie ? Le couple va faire appel à une mère porteuse qui décidera de garder l'enfant. Ou de coucher avec Karim.