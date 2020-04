Demain nous appartient : un mini-épisode tourné durant le confinement dévoilé sur YouTube

La diffusion de Demain nous appartient est peut-être suspendue, tout comme le tournage de la série, en raison de l'épidémie actuelle de coronavirus, mais cela ne signifie pas pour autant que les personnages ont arrêté de vivre. Au contraire, même si on ne peut pas découvrir leurs aventures à la télévision, eux aussi sont coincés chez eux en cette période de confinement.

Un épisode inédit

Et afin de nous le prouver, Juliette Tresanini (Sandrine) s'est amusée à tourner (à distance) une scène inédite de la fiction quotidienne de TF1 en compagnie de trois autres comédiens emblématiques : Solène Hébert (Victoire), Marie Catrix (Morgane), et Mayel Elhajaoui (Georges).

Au programme ? Dans cet épisode spécial intitulé "Demain le confinement", on y découvre ainsi un repas de famille très mouvementé chez les Lazzari où chacun semble totalement à bout face à cette situation et à cette collocation improvisée. Ça part dans tous les sens, c'est drôle et particulièrement efficace.

Un tournage très spécial

Interrogée par Téléstar sur la production de ce projet, Juliette Tresanini a notamment confié, "Solène m'a demandé d'écrire un texte, puis j'ai imaginé comment chacun allait devoir se placer autour de sa table, pour donner la sensation qu'on était ensemble et qu'on se répondait. J'ai aussi demandé à chacun de regarder dans telle ou telle direction, pour faire croire qu'il écoutait les autres, alors qu'il était tout seul." Et pour l'occasion, certains semblent s'être vraiment prêtés au jeu : "Un gros big up à Solène, qui s'est quand même envoyé un verre d'eau à la figure, mais je ne vous en dit pas plus, regardez la vidéo !"

Une initiative qui fait déjà le bonheur des fans de Demain nous appartient et qui pourrait même se répéter dans le futur. L'actrice l'a dévoilé, "D'autres parodies ? J'adorerais. (...) Là, nous avons tester le concept du "qu'est ce que ça fait de jouer ensemble quand on n'est pas ensemble"' mais on peut aussi imaginer d'autres choses..." Ça fait plaisir.

Pour l'anecdote, chaque euro généré par les vues de cette vidéo sera ensuite reversé à l'association Merci Soignants.