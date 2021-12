Demain nous appartient : Lucie vivante et de retour ? Lorie Pester se confie

Lors de l'épisode du vendredi 2 avril 2021 de Demain nous appartient, l'histoire d'amour entre Lucie et Marc Véry prenait une tournure dramatique. Souvenez-vous, encerclés par les policiers, les personnages de Lorie Pester et Guillaume Faure - qui venaient d'échanger leurs voeux dans une vieille chapelle, préféraient mourir ensemble en sautant d'une falaise que de se faire arrêter et se retrouver séparés.

Lucie de retour dans Demain nous appartient ?

Or, si le corps du célèbre tueur en série avait rapidement été repêché, celui de l'ancienne policière n'a en revanche jamais été retrouvé. De quoi comprendre que Lucie est donc toujours en vie ? C'est la question que vient justement de poser Télé Star à son interprète, qui s'est malheureusement contentée de rester vague à ce sujet, "Elle a sauté et...on en sait pas plus".

Malgré tout, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'espoir de revoir Lucie débarquer dans les rues de Sète existe bel et bien. Lorie l'a en effet rappelé, elle n'a jamais fermé la porte à un potentiel retour dans la série quotidienne de TF1. "J'ai demandé à la production de ne faire que des apparitions ponctuelles, a-t-elle confié. Tout reste ouvert !"

Traduction ? Si Lucie ne devrait donc plus jamais avoir un rôle principal au sein de la fiction, l'héroïne pourrait à l'inverse se retrouver au centre d'une nouvelle (courte) arche narrative en 2022. Et après l'annonce du départ de Clément Rémiens (Maxime) de cet univers, cette nouvelle devrait redonner le sourire à quelques fans.