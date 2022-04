Demain nous appartient : Chloé "encore en grand danger", Ingrid Chauvin lassée ? Elle se confie

Depuis plusieurs mois maintenant, les audiences de Demain nous appartient sont en baisse. Face à cela, TF1 aurait donc pris une décision radicale pour la série quotidienne : changer sa case horaire dès la rentrée prochaine afin d'attirer un nouveau public. Une action de la dernière chance pour sauver la série ? Difficile à dire. Ce qui est certain en revanche, c'est que les scénaristes ne comptent pas attendre les bras croisés. Aussi, ils ont de leur côté fait le choix de ramener un peu de drame au sein de l'histoire avec l'espoir de raviver dès maintenant la passion des téléspectateurs.

Au programme de la nouvelle arche narrative ? Une prise d'otage, tout simplement. Alors qu'Anthony et Ophélie Messy seront en procès pour les événements du Spoon l'an passé, le duo va réussir à s'échapper et à nouveau semer la pagaille à Sète. Et malheureusement pour Chloé, elle aura une nouvelle fois le rôle de victime collatérale dans cette affaire puisque l'héroïne incarnée par Ingrid Chauvin sera la personne retenue prisonnière.

Nouveau drame pour Chloé, Ingrid Chauvin lassée ?

De quoi lasser la comédienne qui a déjà vu son personnage passer par toutes les épreuves possibles depuis les débuts de la série ? Absolument pas. Au micro d'Allociné, Ingrid Chauvin s'est au contraire montrée satisfaite de retrouver une histoire d'une telle intensité après des épisodes plus légers et émouvants, "On retrouve ce côté polar pour mon personnage, qu'on avait beaucoup au début de la série".

Elle l'a en effet rappelé, Chloé avait quasiment un autre développement à l'écran au lancement de Demain nous appartient, "Chloé était quasiment de chaque enquête. Là on revient un peu vers ça". De fait, elle est aujourd'hui plus que satisfaite à l'idée de pouvoir à nouveau toucher à ça. "Pour moi c'est toujours intéressant, j'aime beaucoup ce côté "extraordinaire" qu'apporte ce genre d'intrigue, a-t-elle ainsi confié. En termes de jeu, c'est génial. Même si je suis très demandeuse de comédie, de plus en plus".

"Chloé va être malmenée dans les prochains épisodes"

Et à la question, "Qu'est-ce qui attend la mère de Maxime ce printemps ?", la réponse est simple : de gros problèmes. "Chloé va être malmenée dans les prochains épisodes", a dévoilé l'actrice. Si elle est bien évidemment tenue par le secret professionnel, "Je ne peux pas révéler grand-chose sur cette intrigue", Ingrid Chauvin a néanmoins promis que les fans de la première heure ne devraient pas être déçus, "On retombe dans quelque chose où Chloé se retrouve encore en grand danger. Sa vie va être chamboulée, une fois de plus. Ce n'est pas fini".