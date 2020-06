David Gallienne (Top Chef 2020) déjà de retour... sur Youtube !

Lors de la finale de Top Chef qui a eu lieu le jeudi 18 juin 2020 sur M6, David Gallienne a été désigné grand gagnant face à Adrien Cachot. Le chef étoilé est arrivé en tête des votes avec 56,41% des voix contre 43,59%. Une victoire qui a suscité la colère de pas mal de supporters d'Adrien, d'autant qu'ils l'accusent d'avoir plagié un plat. La somme étant proportionnelle au pourcentage de votes, David est donc reparti avec 56 410 euros. L'occasion pour celui dont l'entreprise a été fragilisée par la crise du coronavirus de "donner un bon coup de pouce à cette nouvelle aventure" qu'est son nouveau restaurant : le Jardin des Plumes (Giverny – 27). Rappelons que de ombreux restaurateurs sont en crise : Adrien s'est vu contraint de fermer son restaurant parisien, Détour.

Après la TV, David Gallienne s'attaque à Youtube !

Mais si David sera la plupart de son temps derrière les fourneaux, il restera devant la caméra, mais cette fois-ci celle de Youtube. Et pour cause, il a prévu de lancer ce vendredi 26 juin 2020 sa chaine Youtube, sur laquelle il partagera ses recettes en vidéo. Préparez-vous, la première sera celle de tartare de crevettes et tartine de fromage de Brebis. Soucieux de créer une vraie interaction avec ses abonnés, il les incite à lui envoyer par mail une photo de leur plat une fois la recette réalisée. Le 11 juin dernier, il avait déjà proposé une recette simple à réaliser autour d'un barbecue, dans le cadre de l'émission Les Recettes de David Gallienne, en partenariat avec Rapidle.