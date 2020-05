Darren Barnet (Mes premières fois) dévoile sa plus grosse différence avec Paxton

Dans Mes premières fois, comment ne pas tomber sous le charme du beau Paxton, l'un des mecs les plus populaires du lycée et qui fait craquer Devi (Maitreyi Ramakrishnan) ? Dans la vie, l'acteur qui l'interprète, Darren Barnet, n'a pas 16 ans mais 29 ans ! Si le lycée est donc plutôt loin pour lui, il a confié qu'il n'était pas du tout comme son personnage à l'époque.

Darren Barnet n'était pas DU TOUT comme Paxton au lycée

Dans la série, Paxton est populaire, sportif mais surtout assez mauvais élève puisqu'il redouble l'un des ses cours, ce qui fait qu'il se retrouve dans la même classe que Devi. Mais Darren Barnet, lui, était plutôt très bon élève lorsqu'il était au lycée. Interrogé par Variety, l'acteur a dévoilé qu'il avait dû intégrer une école loin de son quartier car celle qui était la plus proche de chez lui avait très mauvaise réputation. Afin de poursuivre ses études dans cette école, il prenait des cours avancés et devait avoir une bonne moyenne.

Darren Barnet était donc plus du genre à étudier qu'à faire la fête. "Je ne suis jamais allé une seule soirée, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Honnêtement, je n'avais pas de vie à part les cours et le sport parce que ma mère me disait : 'Nous ne pouvons pas te payer l'université mais tu dois y aller. Peu importe où tu iras, il faut que tu décroches une bourse'" a confié l'acteur à Variety. Il explique aussi avoir été très stressé à cet époque. "Je n'avais pas d'autres perspective, pas d'argent pour m'en sortir. A chaque contrôle, je me disais : 'Si j'ai moins de 12, je perds ma bourse'." se souvient-il.

Après le lycée, Darren Barnet a étudié au Berry College où il a obtenu l'équivalent d'une licence en arts. C'est en 2013 qu'il a décidé de déménager à Los Angeles en 2013 pour être acteur. Avant Mes premières fois, il a joué des petits rôles dans This is Us, Esprits Criminels ou encore SWAT.