Darren Barnet, Claire Holt, Timothy Granaderos... ils ont tourné un film d'horreur en confinement

Depuis mars, les plateaux de tournage restent fermés aux Etats-Unis. Si les feuilletons français ont repris de l'activité, ce n'est pas encore le cas de nos séries américaines préférées. Mais certains sont très inventifs pour faire face à cette situation. La série All Rise a par exemple tourné un épisode à distance, One Day at a Time a réalisé un épisode animé et Netflix prépare la série Social Distance tournée en quarantaine. Du côté du cinéma, certains réalisateurs ont eux aussi pas mal bossé !

Un film d'horreur tourné en quarantaine

En témoigne l'annonce d'un nouveau projet de Nick Simon. Le réalisateur qui a travaillé aux côtés de Wes Craven a dévoilé son étonnant nouveau film. Après The Girl in the Photographs, il a réuni de nombreuses stars de séries pour un film d'un nouveau genre puisqu'il a été tourné entièrement en confinement. Intitulé Untitled Horror Movie, le long-métrage raconte comment six acteurs d'une série sur le point d'être annulée vont décider de réaliser leur propre film d'horreur. Alors qu'ils sont à la recherche d'une histoire, ils vont sans le savoir réveiller un esprit violent qui va les éliminer un par un.

Le tournage du film a donc été réalisé à distance, chaque acteur ayant géré la partie technique depuis sa maison. "Les acteurs ont tout fait, de la lumière au son et même leur maquillage et la coiffure" confie le réalisateur qui a kiffé cette expérience. "C'était l'un des projet les plus agréables de ma carrière" a-t-il expliqué.

Un casting de stars de séries

Au casting du film, on retrouve de nombreux visages bien connus, surtout si vous êtes fans de séries. Claire Holt (The Vampire Diaries, The Originals), Darren Barnet (Mes premières fois), Emmy Raver-Lampman (Umbrella Academy), Timothy Granaderos (13 Reasons Why), Katherine McNamara (Shadowhunters, Arrow) mais aussi Kal Penn (Dr House) et Sohm Kapila (Mes premières fois) ont participé au film. L'équipe de Untitled Horror Movie est actuellement en train de vendre le projet à un distributeur pour une future diffusion.