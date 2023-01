Danse avec les stars 2023 annulée ?! Terrible coup dur pour les fans, la saison 13 pourrait être repoussée en 2024

Alors que ses séries américaines s'avèrent de moins en moins fédératrices, TF1 compte renforcer son offre de divertissements en 2023. Dans cette dynamique, elle a dégainé une nouvelle saison de Ninja Warrior.

Quels divertissements en 2023 sur TF1 ?

La saison 7 de Ninja Warrior a été installée par TF1 le samedi soir dès le 7 janvier. L'émission, présentée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, conservera sa case jusqu'au 4 février, date à laquelle la Une a prévu de diffuser sa finale.

Dans les prochaines semaines, TF1 a prévu de diffuser de nouvelles saisons de The Voice, Koh Lanta et Mask Singer. Parallèlement à Vendredi tout est permis, Une famille en or ou encore Le Grand Concours, la chaîne privée lancera un nouveau jeu. Celui-ci, baptisé The Wheel, sera animé par Arthur.

Pour sa rentrée 2023, TF1 a planifié de proposer de nouvelles saisons de The Voice Kids et Star Academy, qui sera rallongée à douze semaines contre six en 2022. La Une, qui mobilisera aussi son antenne pour la Coupe du monde de rugby, a dû se résoudre à une décision radicale.

TF1 aurait donc décidé de provoquer un terrible coup dur pour les fans de Danse avec les stars. Selon le journaliste Clément Garin, via son compte Instagram @CG.Scoops, le show ne signera pas son retour en 2023. Sa saison 13, qui sera toujours présentée par Camille Combal, serait repoussée en 2024 !