Star Academy en danger ? "Ce n'est pas une bonne affaire", il y a toujours des doutes sur une nouvelle saison

La Star Academy 2022 s'est achevée le 26 novembre 2022. Après 6 semaines d'aventures palpitantes, c'est Anisha qui a été élue grande gagnante. Son nouveau look depuis sa victoire a d'ailleurs beaucoup fait parler. Côté audiences, le come-back de l'émission culte a été un énorme succès sur TF1.

"Le bilan de la "Star Academy" est ultra-positif. On est hyper content de l'accueil du public et de la façon dont s'est déroulée cette saison. Quand, à la fin du printemps, Ara Aprikian a décidé de remettre la Star Academy à l'antenne, c'était un vrai pari, pour eux comme pour nous, et il a été réussi. Le public a répondu présent. Pour être honnête, on a presque été surpris du succès de la quotidienne. Au final, on a rempli le pari de l'audience et le pari éditorial avec la découverte d'une nouvelle génération par les téléspectateurs", s'est réjoui Jean-Louis Blot, le président d'Endemol France, dans une interview accordée à Puremédias.

"C'est absolument faux. Rien n'est signé"

Pour la presse, aucun doute, il y aura une saison 2. "On est en train de faire le bilan de cette saison, de voir en interne ce qui a fonctionné ou pas. On saura assez vite s'il y a une saison supplémentaire. L'émission a plutôt bien fonctionné, les scores sur les quotidiennes ont été assez bons, les primes n'ont pas démérité donc j'espère qu'il y aura une saison 2 de la Star Academy l'année prochaine", a expliqué Jean-Louis Blot.

Quant à ceux qui ont annoncé que la prochaine saison était déjà signée, il a tenu à leur répondre : "C'est absolument faux. Rien n'est signé". "On communique très peu sur nos chiffres mais franchement, pour Endemol, financièrement ce n'est pas une bonne affaire. J'espère que ça le deviendra dans les années à venir", a-t-il ensuite assuré.

Alors, la Star Academy reviendra-t-elle sur TF1 en 2023 ? Pour le moment rien n'est fait !