Danna Paola (Elite) en couple avec l'ex de Tini Stoessel ? Sa réponse cash à la rumeur

Après avoir démenti les rumeurs de couple avec Jorge Lopez, Danna Paola est aujourd'hui accusé d'avoir provoqué la rupture entre Tini Stoessel (Violetta) et Sebastian Yatra : "Nous avons vécu de beaux moments mais parfois les choses ne vont pas comme nous les imaginons. Aujourd'hui, nous estimons que c'est la meilleure décision pour nous deux", annonçaient les deux artistes. L'ex-star de Violetta et le chanteur colombien n'ont pas évoqué les raisons de leur séparation, mais on n'a pas l'impression que quelqu'un en soit à l'origine.

"Au cas-où vous auriez encore des doutes..."

Du coup, d'où viennent les doutes des internautes ? De Danna Paola elle-même. L'actrice d'Elite, qui a confirmé son départ de la série, aurait apparemment changé les paroles de son morceau Mala Fama, sorti il y a un an, pour y ajouter le nom de Sebastian Yatra et dire : "avec Yatra, oui". Si on remet dans le contexte, Danna Paola explique dans sa chanson qu'il vaut mieux être célibataire quand on est célèbre, mais qu'elle ne dirait pas non à Ozuna, Maluma et Sebastian Yatra.

Du coup, l'interprète de Lu est-elle aujourd'hui en couple avec l'ex de Tini Stoessel, comme l'affirment les rumeurs ? La réponse est NON ! Pour y répondre, Danna Paola a posté une vidéo d'elle à six ans dans laquelle on peut l'entendre dire : "Au cas-où vous auriez encore des doutes... HAHAHAHAHA, j'évite les ragots depuis que je suis toute petite #seule", a-t-elle écrit en légende. Toutes les accusations seraient donc fausses.