Dadju : nouvel album et premier film, il dévoile les coulisses de ses nouveaux projets en interview

Son retour était attendu avec impatience par ses fans, c'est le 18 février 2022 que Dadju a dévoilé King, son tout nouveau titre issu d'un troisième album qui débarquera dans les bacs dans les mois à venir. Et comme le jeune papa d'un troisième enfant ne fait jamais les choses à moitié, il a également préparé à son public une autre très belle surprise. Et pour cause, c'est le 11 mai prochain qu'il fera ses débuts dans le film Ima qui le verra incarner son propre rôle. Deux projets très importants pour Dadju, sur lesquels il a accepté de se confier auprès de PRBK.

Un nouvel album fait au feeling

Interrogé sur son état d'esprit après ses deux premiers succès musicaux, le frère de Gims a dans un premier temps confirmé qu'il était une nouvelle fois affamé, "Je suis toujours comme ça", mais surtout, qu'il était nettement plus serein, ce qui devrait se ressentir dans la qualité des sons à venir.

Il l'a en effet confessé, ses récents hits et la validation du public lui ont tout simplement permis de se lâcher et d'être dans une vibe créatrice différente, "Là, honnêtement, je suis beaucoup moins stressé, je me sens comme quand je sortais mon premier album. Je n'avais aucune pression, personne ne m'attendait, et moi-même je n'attendais pas ces chiffres, ce succès. J'étais dans une vibe positive, très naïve. Là je suis un peu comme ça avec ce nouvel album, ça fait un moment que je le travaille, je suis revenu sur plein de titres." Puis, il l'a ajouté plus loin, "Pour l'album, je l'ai fait comme le premier, au feeling, ce que j'aime, avec mes ambiances du moment..." De quoi forcément nous hyper.

Dadju dévoile l'origine et l'histoire du film Ima

Par contre, n'allez pas croire que Dadju n'a ressenti aucune pression ces derniers mois. Au contraire, il l'a ensuite confessé, c'est son arrivée dans le monde du cinéma qui l'a fait sortir de sa zone de confort : "Comme j'ai le film qui arrive et qu'il est lié l'album, ma pression est plus basée sur le film que sur l'album".

Et à la question, "pourquoi s'être lancé dans un tel projet ?", la réponse est simple, il en avait envie. "Ça fait un moment que j'ai cette envie de créer un long-métrage. Je me suis jamais vraiment lancé..., a-t-il rappelé. Je fais beaucoup de courts-métrages dans mes clips, j'ai même fait des trilogies depuis mon premier album. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré et amusé aussi. J'ai toujours aimé jouer la comédie à chaque fois."

"C'est une histoire d'amour improbable"

Particulièrement fier du résultat final, "Le film est lourd, je suis très satisfait de ce qu'on a fait", le nouvel acteur a par ailleurs accepté de dévoiler quelques détails sur l'intrigue à venir, jusque-là très mystérieuse : "C'est une histoire que j'avais en tête depuis assez longtemps quand même. J'ai voulu écrire un son dessus mais je n'arrivais pas à le détailler en trois minutes, donc ça s'est allongé. Mais je n'allais pas faire un son de 15 minutes ! Donc il fallait le mettre en images sur 1h30. C'est comme ça que ça a commencé..."

Connu pour ses sons de lover, préparez-vous sans grande surprise à une love-story épique : "C'est une histoire d'amour improbable. Je joue mon propre rôle dans ce film. C'est Dadju le chanteur mélangé avec de la fiction. On a ajouté des choses qui ne sont pas vraies. Je voulais vraiment commencer mon premier film par jouer mon personnage. Comme je t'ai dit, je n'ai pas la prétention de faire un film tout seul et d'être un super bon acteur du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes à franchir. La première étape, c'était d'abord de bien jouer mon rôle à moi." Et on a hâte de découvrir tout ça !

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans notre diaporama. Contenu exclusif, ne pas reprendre sous citer Purebreak.