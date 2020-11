Dadju, 1 million d'albums vendus en France : sa réaction touchante

1 million d'albums vendus pour Dadju

Pour Dadju, "il n'y a qu'un seul numéro 1" entre son frère Gims et lui comme il l'a confié en interview avec PRBK : "On est dans la concurrence à fond (...) L'objectif c'est d'être premier." Pour le moment, le membre de Sexion d'Assaut est devant, mais l'interprète de Bobo au coeur compte bien continuer la course à la première place.

Sa carrière est d'ailleurs toujours au sommet et encore plus depuis qu'il a dépassé le millions d'albums vendus en France en 2 albums selon Ventes rap, qui se fie aux chiffres donnés par Le Snep : 740.000 ventes pour "Gentleman 2.0" et 660.000 pour "Poison ou Antidote".