Cyril Schreiner (Cyridicule) révèle être en couple depuis 3 ans : "je suis très discret sur ça"

Ce lundi 27 mars 2020, Cyril Schreiner (Cyridicule) a fait "l'annonce la plus importante" de son compte Instagram : l'influencer alsacien a annoncé être en couple depuis plus de 3 ans. "'Cyril c'est qui que te film à chaque fois ? - Mon copain !' Voilà c'est dit haha ! Vous étiez tellement nombreux à me demander si j'étais en couple, si j'habitais seul etc... et bah non ! Ça fait plus de 3 ans que je suis en couple, je suis très discret sur ça, pour moi dans ce monde il faut avoir sa petite vie privée, j'espère que vous ne m'en voulez pas que je vous aie caché ça aussi longtemps.", a-t-il écrit dans un post.

Cyril Schreiner (Cyridicule) en couple depuis 3 ans

En story Instagram, il explique qu'il se sont rencontré alors qu'il s'était fait pirater son compte Twitter : "je me suis fait pirater mon compte Twitter et il a su me le re-pirater pour me le donner". Depuis, ils sont en couple et ont emménagé ensemble il y a plus de 2 ans. Répondant aux questions de ses abonnés, celui qui a récemment fait le buzz avec des Orbeez (billes d'eau) précise que son petit ami n'est pas youtubeur mais un ancien agent immobilier, et qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux.

Pourquoi il refuse de montrer son petit ami sur ses réseaux sociaux

Soucieux de protéger sa vie privée, il a flouté son visage : "Je ne montrerai jamais la personne en question car elle ne veut pas être vu et moi non plus, j'espère que vous allez respecter ça." S'il l'a montré au tout début, il ne veut plus le montrer : "beaucoup l'avait reconnu et j'ai arrêté car ça devenait trop intrusif. C'est pour ça que je ne le montrerai plus jamais.", explique-t-il en story. Pourquoi en parler maintenant ? Il avoue avoir culpabilisé, alors que la majorité des influenceurs montrent leur couple sur les réseaux sociaux...