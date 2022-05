Cyndie (Mariés au premier regard 2022) dévoile son compliment WTF fait à Jauffrey durant le mariage à cause du stress

Le lundi 16 mai 2022, on a assisté au mariage de Cyndie et Jauffrey dans l'épisode 8 de Mariés au premier regard 2022. Les deux candidats de la saison 6 de MAPR sont apparus très complices et tout s'est fait très naturellement. Dans un live Instragram, la jeune mariée est revenue sur le compliment improbable qu'elle a fait à Jauffrey et qui a engendré une conversation étonnante avec ses amis, hors caméra, le soir du mariage...