Covid-19 : 4 hommes forcés à une marche de la honte en Chine, pour avoir désobéi aux règles sanitaires.

Covid-19 : 4 hommes ont été humiliés publiquement dans les rues en Chine

Il y a le "walk of shame" des lendemains de cuites, et il y a les marches de la honte chinoises. Comme plusieurs médias locaux l'ont rapporté, 4 personnes ont été forcées à faire une marche de la honte dans les rues de la ville de Jingxi, en Chine. Une véritable humiliation publique, puisque ces 4 hommes ont été escortés par 2 policiers chacun, ils étaient menottés, habillés dans des combinaisons blanches intégrales et portant des pancartes avec leurs photos d'identité et leurs noms. Une scène choc.

Pourquoi un tel spectacle d'horreur ? Parce qu'ils n'auraient pas respecté les règles sanitaires strictes, en période de pandémie de Covid-19. Ces suspects auraient fait passer des migrants en Chine, malgré la fermeture des frontières liée au coronavirus. C'est pour cette raison qu'ils ont été rabaissés publiquement, obligés de marcher tels des condamnés punis à la sentence.

>> Les relations sexuelles entre étudiants sanctionnées dans certaines universités en Chine <<