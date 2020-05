Coronavirus : le avant/après choc de cet infirmier métamorphosé va calmer les plus imprudents

L'infirmier avait été hospitalisé le 16 mars 2020 à Boston, aux Etats-Unis, où il était venu voir son petit ami, Josh Hebblethwaite. Mike Schultz avait alors 39 degrés de fièvre et présentait des difficultés respiratoires. Le sportif a alors passé 6 semaines sous ventilation et intubation.

"Je voulais montrer à tout le monde comme c'est difficile d'être sous ventilation et intubé pendant six semaines" a-t-il écrit en légende du montage photos, "Le coronavirus a réduit ma capacité pulmonaire à cause d'une pneumonie. Voilà 8 semaines que je suis loin de mes amis et de ma famille".

"La maladie peut vous toucher gravement"

Interrogé par BuzzFeed, Mike Schultz a avoué qu'il ne se rendait pas compte de la gravité du coronavirus avant d'être contaminé : "Je pensais que j'étais jeune, que le virus n'allait pas m'affecter. Et je sais que de nombreux jeunes pensent comme moi". Donc maintenant, "je voulais montrer que cela peut arriver à n'importe qui. Peu importe si vous êtes jeune ou vieux, ou si vous avez des antécédents médicaux" a-t-il déclaré au même média, "la maladie peut vous toucher gravement".

Lui qui fait partie du personnel soignant a même confié qu'en plus d'avoir beaucoup maigri, il s'est affaibli. "J'étais si faible, c'était le plus frustrant pour moi" a-t-il ajouté, détaillant : "Je ne pouvais même pas tenir mon téléphone portable, il était trop lourd".