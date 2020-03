Coronavirus : la pilule contraceptive pourra être délivrée sans ordonnance jusqu'au 31 mai

La France est à l'arrêt depuis le début du confinement à cause du Coronavirus. Mis à part pour aller faire les courses, à la pharmacie, une activité physique en solo près de son appartement ou sa maison et rendre visite à une personne âgée ou fragile, à son lieu de travail si on ne peut pas bosser de chez soi, les sorties ne sont pas autorisées. Ces nouvelles mesures posent quelques soucis notamment aux personnes suivant un traitement médical ou prenant la pilule contraceptive. Si leur ordonnance arrive à terme, comment vont-elles faire ?

La pilule contraceptive délivrée sans ordonnance

No stress, vous pouvez être rassurés puisque depuis le 15 mars 2020, les Français "peuvent se voir délivrer leurs médicaments jusqu'au 31 mai et ce, sans ordonnance", a annoncé Marlene Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, dans un communiqué posté sur Twitter.

Même système pour la pilule : "les pharmaciens sont autorisés à délivrer la pilule contraceptive aux femmes dans l'impossibilité de faire renouveler leur ordonnance, sur simple présentation de leur ancienne ordonnance", précise-t-elle. N'oubliez donc pas votre ancienne ordonnance, sinon, vous ne risquez pas d'obtenir votre contraception ou votre médicament, ça serait dommage !