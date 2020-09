Coronavirus : fermeture anticipée ou totale des bars, niveaux d'alerte... les nouvelles mesures

Des mesures différentes selon les zones et selon les villes

Les mesures seront donc différentes en fonction de ces zones d'alerte. Pour les départements en zone alerte renforcée comme Paris et la petite couronne, Lyon, Nice ou Lille, les rassemblements seront désormais limités à 1000 personnes pour les grands événements et 10 personnes pour les rassemblents dans l'espace public. Les fêtes locales et étudiantes sont désormais interdites et ce n'est pas tout ! Les salles de sport et gymnases seront désormais fermés tout comme les salles des fêtes. Les bars, eux, devront fermer plus tôt, à 22h maximum, bien que l'heure exacte de fermeture sera décidée en fonction des villes par les préfets. Ces mesures seront mises en place à partir de ce lundi 28 septembre et sont valables pour une durée de 15 jours.

Pour les départements en zone d'alerte maximale comme actuellement la Guadeloupe et les villes de Marseille et Aix-en-Provence, c'est encore plus drastique puisque les bars et restaurants seront totalement fermés à partir de ce samedi. Les lieux recevant du public seront également fermés (en plus de tous les lieux cités pour les zones d'alerte renforcée) sauf, a précisé Olivier Veran, "s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place". Les cinémas, théâtres et musées pourront donc restés ouverts.

Les dîners en famille ou entre amis déconseillés

En plus de ces nouvelles mesures, le ministre de la Santé a également appelé à la responsabilité des Français et a déconseillé les réunions familiales ou amicales lors desquelles les gestes barrières ne sont pas forcément respectés. "On ne peut pas être extrêmement vigilant dans le métro, le bus, au bureau, dans les commerces, et relâcher toute forme de vigilance en privé" a-t-il expliqué, demandant à ce que les Français évitent de croiser des personnes différentes plusieurs fois dans la semaine. En une semaine, 4244 nouveaux malades du coronavirus ont été hospitalisés dont 675 en réanimation. 31 459 personnes sont décédés en France depuis le début de l'épidémie.