Confinement : transports, ciné et sport... ça se passe comment pour les abonnements ?

Côté SNCF (TGV et TER), tous les prélèvements sont suspendus : "les clients TGV qui ont souscrit l'abonnement 'Mon forfait annuel', le prélèvement du mois d'avril, qui intervient entre le 20 mars et le 19 avril, sera nul", explique Le Parisien avant de préciser : "pour ceux qui ont payé en une seule fois leur abonnement annuel, les modalités de remboursement seront détaillées après la période de confinement." Pour le remboursement des deux dernières semaines de mars, la question se pose encore.

Sinon, tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais pour ceux qui ont des "réservations de voyages SNCF en cours jusqu'au 30 avril". De plus, tous les passagers de Flixbus et Blablabus seront remboursés.

UGC et Gaumont suspendent les prélèvements

En plus de ne pas prélever leurs abonnés à UGC illimité et au Pass en avril, UGC et Gaumont vont leur rembourser le mois de mars puisque les salles de cinéma sont fermées depuis le 14 mars. Du coup, leurs cartes ne leur ont pas beaucoup servi : "Si vous réglez votre abonnement par prélèvement, nous procédons à la suspension de vos prélèvements mensuels, sans aucune action de votre part, jusqu'à réouverture de nos cinémas. Nous procéderons par ailleurs au remboursement du montant perçu au titre de la période du 15 au 31 mars. Si vous avez réglé votre abonnement au comptant, votre abonnement sera prolongé automatiquement du nombre de jours pendant lesquels les cinémas auront été fermés", a expliqué UGC dans un communiqué.

Et pour les salles de sport ?

Pour les salles de sport, c'est une autre histoire car le règlement varie de club en club. Par exemple, BasicFit explique ne pas pouvoir suspendre les abonnements actuels, mais ajoute : "nous envisageons une indemnisation appropriée et reviendrons vers nos membres à ce sujet en avril au plus tard".

Depuis, elle a confié laisser le choix entre un abonnement Premium, un remboursement ou la suspension de l'abonnement. Fitness Park a opté pour la même solution, mais la salle propose soit d'offrir un abonnement de 3 mois à qui on veut, une réduction ou une simplement suspension. Les Cercles de la Forme suivent le mouvement.

De son côté, Neoness a décidé le "report de semaine en semaine" : "jusqu'à réouverture de nos clubs, sur une durée équivalente à la fermeture." L'Orange Bleue, elle, n'a pour le moment rien annoncé, mais en attendant, elle propose des cours à ses fidèles clients disponibles sur une plateforme digitale. Les CMG Sports Club, eux n'ont pas hésité à stopper directement les abonnements. Du coup, il vous reste le sport à la maison. Allez courage, une deux, une deux !