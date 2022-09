Cobra Kai saison 6 : "On a beaucoup d'idées", les créateurs donnent les premières infos sur la suite

Arrivée le vendredi 9 septembre sur Netflix, la saison 5 de Cobra Kai s'est vite glissée à la première place du top des séries les plus vues en France et dans le monde. Un acteur n'a pas tardé à donner une bonne nouvelle pour la possible saison 6 mais les créateurs ont finalement calmé le jeu. En attendant l'officialisation, les boss de la série ont quand même confié qu'ils avaient "beaucoup d'idées" pour la suite. Voici les premières infos.

Encore des galères pour Johnny et Daniel

Bien que Silver (Thomas Ian Griffith) soit désormais arrêté par la police, Johnny (William Zabka) et Daniel (Ralph Macchio) ne sont pas au bout de leurs efforts. Ils ont accès au grand tournoi mondial de karaté mais des obstacles devraient se mettre en travers de leur chemin dans la possible saison 6 de Cobra Kai, a teasé le trio de créateurs et showrunners, Josh Heald, Jon Hurwitz, et Hayden Schlossberg à Collider. "Nous aimons l'idée de constamment monter le niveau (...) Ils ont besoin de défis plus grands et il vont en avoir" ont-ils expliqué. Quant au tournoi, le Sekai Taikai, il sera bien en approche dans la suite !

Chozen de retour ? L'acteur dit oui

Revenu en tant que régulier dans la saison 5, Yuji Okumoto qui joue Chozen est prêt pour continuer l'expérience ! "On veut toujours faire partie de quelque chose de spécial et je peux vous dire que la série est incroyablement spéciale" a-t-il confié. Chozen étant bien toujours en vie (même si on a eu un peu peur pour lui), on peut donc avoir bon espoir de le retrouver dans une possible saison 6.

Kreese en grand méchant ?

A la fin de la saison 5, après avoir passé tous les épisodes en prison, John Kreese (Martin Kove) réussissait à échapper à la police et à fuir. Alors, la série prépare-t-elle son grand retour ? Pas si impossible ! "Nous aimons l'idée que beaucoup de personnages se disent : 'On l'a fait, c'est terminé. Cobra Kai est terminé'. Mais pendant ce temps, il y a le serpent ultime de Cobra Kai en liberté et il est vraiment énervé contre tout le monde. On verra s'ils auront la vie facile en saison 6 ou bien si Kreese aura son mot à dire. Une chose me dit que ce sera plus la deuxième option" a confié Hayden Schlossberg à Variety.

Quelle suite pour Silver ?

Et pour Silver, maintenant arrêté ? Va-t-il lui aussi revenir dans la course ? Le boss de Cobra Kai a semé le doute auprès de Gizmodo : "Il a été arrêté à la fin et c'est divertissant, j'adore ça mais il est toujours en vie. Il est toujours riche. Qui sait s'il a encore des choses à dire". Bref, on n'est pas à l'abri d'une surprise...