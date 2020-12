Cobra Kai saison 3 : les épisodes seront dispo plus tôt que prévu

Quand on vous disait que Netflix joue les Pères Noël cette année ! Après avoir annoncé le renouvellement d'Alice in Borderland pour une saison 2 et nous avoir offert la saison 1 de la série La Chronique des Bridgerton à voir sans faute, la plateforme a décidé de nous faire un autre cadeau : c'est plus tôt que prévu qu'arrivera la saison 3 de Cobra Kai, prévue à l'origine pour le 8 janvier.

La saison 3 de Cobra Kai arrive le...

Vous allez pouvoir commencer 2021 de la meilleure des façons : devant les épisodes de la saison 3 de Cobra Kai ! Eh oui, Netflix a finalement décidé de mettre en ligne la saison 3 de la série le 1er janvier soit avec une semaine d'avance. Parfait pour tous ceux qui se demandent encore ce qu'il va advenir de Miguel (Xolo Maridueña) et ce qui attend Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Si vous voulez déjà en savoir plus, découvrez la bande-annonce.

Diffusée sur Youtube Red, les deux premières saisons de Cobra Kai ont fait leur arrivée sur Netflix à la fin du mois d'août et ont cartonné puisque la série s'est classée dans le top 10 des programmes les plus vus partout dans le monde dont en France. Cette saison 3, composée de 10 épisodes, suivra la violente bagarre au lycée lors de laquelle Miguel a fait une lourde chute. Johnny et Daniel vont faire la paix mais feront aussi face à des soucis personnels. Deux personnages vus dans Karaté Kid 2 seront de retour : Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto) mais on ne sait toujours pas si Ali (Elisabeth Shue) sera au programme. Cobra Kai est déjà renouvelée pour une saison 4.