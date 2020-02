Vald célèbre son succès dans le clip "Keskivonfer"

"Ce monde est cruel" certifié disque de platine

Vald en est déjà à son troisième album ! C'est le 11 octobre 2019 que le rappeur a dévoilé "Ce monde est cruel", composé des sons Journal Perso 2, Ignorant et Ce monde est cruel, qui vient d'être certifié disque de platine. "CE MATIN j'ouvre les yeux on est platine ! Merci à tous ❤️ on devrait envoyer un clip tout de suite pour fêter ça nan ?", a annoncé l'interprète de Deviens génial ce mercredi 5 février 2020. Le lendemain, Vald a dégainé le clip de Keskivonfer dans lequel il annonce sa tournée où il passera par Lyon (03/04), Paris (18/07), Bordeaux (19/04) ou encore Lille (23/04).

Vald fête ça avec le clip de Keskivonfer

L'artiste nous embarque aussi durant ses shows de folie durant lesquels il a invité Vladimir Cauchemar, SCH, Heuss L'enfoiré, Sofiane, qui est en guerre avec Lacrim, et son complice Suikon Blaz AD : "Si l'mauvais sort frappe à la porte / J'ouvre la fenêtre et je m'en sors / Dis-moi c'qu'ils vont faire, j'ai vu leur équipe / Nous contre eux, c'est comme s'ils s'battaient contre la génétique / Dis-moi c'qu'ils vont faire, à part appeler les flics / Aller sur YouTube et commenter négatif Ils osent m'appeler "mon frère" / Ils veulent me faire, j'suis déjà fait", rappe Vald pour fêter dignement son succès.