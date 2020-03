Mort de Juice WRLD : Eminem lui rend hommage dans le clip "Godzilla"

Clip "Godzilla" : Eminem rend un vibrant hommage à Juice WRLD

Avant sa mort d'une overdose accidentelle, le 8 décembre 2019, Juice WRLD a collaboré avec Eminem pour le nouvel album de Slim Shady, "Music To Be Murdered By". L'interprète de Lose Yourself rend un vibrant hommage au rappeur décédé à 21 ans dans le clip de leur feat Godzilla.