Clémence (Koh Lanta - La Légende) réagit à la triche des aventuriers : "ça m'a fait de la peine"

On ne sait pas encore qui remportera Koh Lanta : La légende, l'édition All Stars de l'émission de TF1, mais on sait déjà quel événement restera dans les mémoires de tous les téléspectateurs et candidats. Et sans surprise, il s'agit bien évidemment de la triche de Teheiura qui, durant son passage sur l'île, a profité de la présence de quelques locaux pour se faire offrir de la nourriture.

Clémence Castel réagit à la triche de Teheiura

Un moment d'égarement qui a logiquement choqué les fans, mais qui a également étonné Clémence Castel. Interrogée sur cette affaire, la double gagnante de Koh Lanta a dans un premier temps révélé, "je n'avais rien vu et rien entendu de tout cela" avant d'ajouter avoir été "énormément surprise venant de lui".

De quoi lui en vouloir ? Lui faire avoir un nouveau regard sur l'aventurier emblématique du jeu ? Pas du tout. Elle a tenu à le préciser, "C'est un homme sincère, honnête et ça ne lui ressemble pas du tout". Aussi, après avoir constaté "à quel point il s'en voulait", elle n'avait pas à coeur de lui reprocher quoi que ce soit lors de son passage à la résidence du jury, "ça m'a vraiment fait de la peine". Selon Clémence, la triche de Teheiura serait au final le symbole même de la difficulté de cette saison, "ça prouve combien ce Koh-Lanta était difficile. Même les meilleurs peuvent craquer."

"C'est à eux de voir ça avec leur conscience"

Par ailleurs, on le sait, Teheiura n'a pas été le seul participant à tricher durant l'aventure. Alors que certains candidats auraient partagé un repas avec lui, d'autres auraient profité de l'inadvertance de l'équipe pour voler quelques boissons ou chips. Mais là encore, Clémence a du mal à en vouloir aux personnes concernées.

"C'est à eux de voir ça avec leur conscience. Sont-ils fiers de ce qu'ils ont fait ? Peut-être que oui, peut-être que non..." a-t-elle lancé. Puis, même si elle comprend la déception du public, Clémence a souhaité remettre les choses dans leurs contextes, "Il s'agit d'événements très marginaux et isolés, pas du tout quelque chose de récurrent. À mon sens, ce n'est pas parce qu'on a mangé une fois que cela remet en cause l'ensemble de son aventure."

A ce sujet, afin d'appuyer ses propos, elle est revenue sur l'état physique des participants à la fin du jeu qui, encore une fois, a été choquant, "On voit bien que tous ont énormément maigri et que tout le monde a souffert de la faim." Fin de la polémique ?