Clémence Botino (Miss France 2020) victime de racisme, une association porte plainte

Alors que Clémence Botino est victime d'insultes racistes depuis son élection en tant que Miss France 2020, plusieurs Miss et anciennes Miss sont montées au créneau, dont Vaimalama Chaves, Lou Ruat (Miss Provence) ou encore Corinne Coman (Miss Guadeloupe 2002 et Miss France 2003). C'est désormais au tour du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) de s'insurger et de porter plainte.